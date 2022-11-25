衛福部部長薛瑞元日前稱民進黨台北市長候選人陳時中「仇恨值高」，主因是阻擋疫苗掮客，還稱掮客透過工商團體、宗教團體找上中央流行疫情指揮中心，意圖從中牟利，引發輿論爭議。媒體人單厚之直言，薛現在比陳還搶戲，變成陳時中每天要幫薛擦屁股，恐怕會被害死；民進黨立委何志偉則向薛喊話：「可不可以這個稍微安靜一下下？」

單厚之23日在政論節目《新聞面對面》表示，薛瑞元的狀況很莫名其妙，搶戲搶成這樣，彷彿他也是台北市長候選人一樣，現在居然新聞比陳時中還多，便成要陳每天幫他擦屁股，這個情況一定不是陳所樂見的，畢竟陳一定不會想去碰疫苗相關爭議，繼續主打綠營價值對陳而言才會相對有利，陳選情恐怕會被害死。

何志偉表示，台灣的確有段時間面臨買不到疫苗的窘境，在政府積極想要解決問題的同時，薛瑞元拋出的疫苗掮客議題，到了選舉就變成口水一大堆，故他想說：「這個薛瑞元真的是，可不可以這個稍微安靜一下下？」

不僅如此，何志偉更打趣表示，自己是咖啡協會理事長，他可以親自來沖咖啡給薛瑞元喝，希望薛可以稍微安靜一下，以免相關議題所引發的口水無限擴張，選戰已經來到倒數階段，所以必須「趕快喔」，因為現在的重點已經必須進入收斂的狀態了。