目前正是帝王柑產季，新北市八里左岸的大容量果園販售每日現採的帝王柑，至今已有30年的果樹栽培經驗，果園由陳義和與陳鈞銘父子共同經營，由於栽種的帝王柑品質好，擁有獨特檸檬香氣、甜酸適中，每年產季都吸引許多老顧客上門購買。新北市農業局指出，八里帝王柑每年產量約2萬斤，產季只有一個月，呼籲民眾踴躍訂購。

75歲的大容量果園負責人陳義和從小對果樹培育感興趣，30年前開始種植果樹，並在八里區農會推薦下，種植文旦柚，為了做出市場區別，陳義和也引進樹梅種植，自行摸索嫁接技術，雖然成功率不高，他仍不斷向其他農友取經，最終嫁接成功，成為八里區樹梅最大產地。

近年來越來越多人投入栽培新興柑橘，陳義和開始種植帝王柑橘，起初只有少量供應老顧客，但反應良好，因此逐漸朝向專業種植，目前果園面積已達1公頃，種有300多株果樹。陳鈞銘大學畢業後，決定返鄉接棒，延續陳義和30年來的栽培技術，並參加八里區農會的果樹課程，在線上與不同縣市果農交流，學習疏枝及安全用藥對果樹的影響，以及透過疏枝管理，減少病蟲害、提升果實品質。

陳鈞銘也開始運用網路行銷，在臉書發布即時訊息，透過網路接單販售帝王柑，採取當天採集、包裝、宅配的方式，讓消費者買到最新鮮的柑橘；陳鈞銘說，他返鄉後，透過農會課程學到許多新知識，過去父親重於提升產量，因此常有意見分歧的時候，但後來逐漸溝通，終於在產量與品質間取得平衡。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，八里擁有排水量好的山坡地，帝王柑較其他柑橘耐病蟲害，近年來面積逐漸增加，產量達到2萬斤，帝王柑有獨特檸檬香，果皮光滑油亮、黃綠相間都是優級品，消費者可以依果皮顏色挑選，喜歡甜的可以挑選偏黃的，喜歡酸的可以挑選較綠的。

農業局表示，八里農會超市協助農產銷售，也提供生產資材補助，減輕農民負擔，帝王柑產季僅有一個月，從11月中旬至新年期間都有產品，民眾可關注「新北市農業局稼日蒔光」臉書，或是洽八里區大容量果園臉書、致電八里區農會。