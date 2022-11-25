2022九合一選舉及憲法修正案公民複決第1案將於明日舉行投票，投票時間從上午8點到下午4點。中選會今於中央選情中心召開記者會，主委李進勇特別提醒國人投票日當天注意事項，另特別指出，投票日當天不得有任何競助選的活動，而FB頭貼、Line訊息等，若在26日0時前既有的不再此限，但後續任何更換、更新的行為則都屬選罷法禁止行為。

李進勇致詞時率先呼籲，國民年滿20歲踴躍投票，積極行使公民的權利；明天可進行宣傳公投活動，但不能從事競(助)選活動，公職候選人在投票日當天依其候選人身分不能從事競助選活動，含公投宣傳活動或其他競助選活動。而候選人以外之任何人，投票日當天雖可以從事「公投」宣傳活動，但仍不能穿插候選人姓名、政黨名稱、標語、旗幟、看板、號次等相關影像、聲音及文字。

李進勇也提醒，投票時不可攜出選舉票或公投票，否則將處以1年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣1萬5000元以下罰金；也不可撕毀選舉票或公投票，否則將處以新臺幣5000元以上5萬元以下罰鍰。

選務工作方面，各地區都設有選務作業中心，共計368個；全國設置1萬7649個投開票所，並動員超過30萬選務工作人員辦理本次選舉及修憲公民複決。而民眾若想查詢投開票所相關資訊，可以上中選會、內政部網站查詢。

負責辦理電腦作業系統的中華電信也說明，本次電腦計票系統經由專業資安檢測，並進行3次全國性模擬演練，系統建置採封閉網路，與外部網路實體隔離，只有計票專用之受監控個人電腦才能進系統登錄票數。

中華電信公司也說，在投開票當日也會動員近千名人力，進駐中華電信監控指揮中心、中央選情中心、各直轄市、縣(市)選舉委員會選情中心及各選務作業中心，全面監控計票使用到的設備與網路，能提供全國民眾正確公投開票資訊。

中選會另外提醒，由於投票日當天依法不得有任何競助選活動，因此臉書、LINE等社群大頭貼若有支持特定候選人，自26日凌晨零時起禁止更新、重新上傳、轉傳或分享。如果大頭貼在25日(含)之前就已為支持特定候選人的樣式，則尚非法律所不許，但也請記得若有更新或轉分享等行為，仍會違反公職選罷法規定，罰鍰新台幣50萬元以上、500萬元以下。

中選會也表示，11月25日所有公開造勢活動，都必須在晚上10時以前結束。至於25日晚上10時至11時59分這段期間想要拉票，必須非屬公開造勢且不影響社會安寧。