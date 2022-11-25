基隆1名李姓船長2013年走私魚貨脫產，經海關認定其違反海關緝私條例，依法裁罰2152萬9332元罰鍰，李因拒繳罰緩，遂於2019年間移送法務部執行署宜蘭分署強制執行，李一開始還喊冤稱不知已觸法，且無力支付高罰緩，經宜蘭分署向宜蘭地方法院聲請管收，李嚇到馬上向親友借錢並辦好分期才獲釋。

李船長捕魚多年，2013年6月間駕駛拖網漁船，載運漁具及8409箱大量魚貨，向安檢所申報出港捕魚，聲稱所載出港的魚貨為魚餌使用，但幾天後申報進港時，原載運出港的魚貨全不見，且漁具毫無使用跡象，經海關認定李違反海關緝私條例，依法裁罰2152萬9332元罰鍰，因李未依限繳納，遂移送宜蘭分署強制執行。

經宜蘭分署執行官劉世民調查李船長名下存款帳戶交易明細及傳票，認為李部分資金流向親友名下，認定有隱匿或處分財產情事，以規避日後有可能遭受的強制執行，遂通知李於11月22日至宜蘭分署報告財產狀況。

李船長至宜蘭分署時還向執行官喊冤，稱所載魚貨有向安檢所申報，並不知已觸法，且裁罰金額過高，無力支付，並再次交代資金流向，絕無隱匿或處分財產的意思；但劉世民表示李的行為已符合行政執行法第17條第6項第3款所定顯有隱匿、處分財產的事由，有管收必要，並向宜蘭法院聲請管收。

李船長一聽到要被留置，嚇到馬上詢問能否辦理分期，連忙聯繫多位親友借錢，最終籌措200萬元，經詢問移送機關後，同意以首期繳納200萬元並分72期償還欠款，李才被釋放。

宜蘭分署表示，該分署轄區除宜蘭縣外，還包含基隆市及新北市金山區、萬里區、貢寮區、平溪區、雙溪區、瑞芳區等北海岸區域，避免私運貨物進出口，呼籲民眾應遵守相關法令規定，被查獲後切勿心存僥倖，想以脫產手段規避執行，以免遭受分署祭出限制出境、出海及拘提、管收等強制處分。