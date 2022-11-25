九合一選舉進入決戰時刻，高雄市長陳其邁今天拜票行程選擇在北高雄車隊掃街，他說，希望透過地毯式拜票做最後總複習衝刺，並爭取每一分每一秒來拜託市民朋友踴躍投票，因為選對人，努力做事拚市政非常重要，若不投票，高雄市就是交由別人幫你做決定。

高雄市長陳其邁今天拜票行程選擇在北高雄車隊掃街，俏皮的對選民做出愛心手勢。(林雅惠攝)

陳其邁車隊掃街今天上午到達楠梓、左營地區，下午到鼓山區，今日再度抵達楠梓區拜票，陳其邁說，最後2天衝刺都是在總複習，鉅細靡遺的要再掃過一遍，希望每一分每一秒全力的向市民朋友拜託，讓他連任繼續拚4年。

高雄市長陳其邁今天拜票行程選擇在北高雄車隊掃街，一忙大樓女性民眾熱情的舉牌支持。(林雅惠攝)

高雄市長陳其邁今天拜票行程選擇在北高雄車隊掃街，他說，希望透過地毯式拜票做最後總複習衝刺，並爭取每一分每一秒來拜託市民朋友踴躍投票。(林雅惠攝)

陳其邁今天由左楠地區立委劉世芳陪同下，展開車隊掃街，過程中，陳其邁多次舉牌催票，請市民朋友一定要出來投票，陳其邁說，希望不論在外的遊子或在地的市民朋友，都要踴躍出門投票，因為若不投票，高雄未來就是別人幫你決定。

對於車隊日前掃街直播人體衝浪，今天進入選前最後關鍵時刻，陳其邁說不會再衝一次，強調今天最重要是要固票要催票，希望大家都能夠踴躍投票。

陳其邁表示，選對人非常重要，對城市未來發展也至關緊要，高雄不論是捷運的建設、或大型的招商引資、擴大就業及減輕家長負擔、讓年輕人有更多優質的工作等，還有很多事情尚待努力，因此在選前最後時刻，他呼籲市民朋友一定要投票。

陳其邁也在選前時刻，幫助當選邊緣的幾位議員候選人拉抬拜票，希望未來再拚4年的議會內能夠過半，讓市府在事務、行政、建設各方面在推動時更有力。

在車隊掃街拜票過程，陳其邁受到沿途熱情選民高呼凍選聲不斷，不少住戶在車隊經過時施放鞭炮，高喊市長加油、高票當選，陳其邁則呼籲拜託大家，記得一定要投票。