選戰進入最後衝刺，連日來不斷呼籲市民踴躍投票的台南市長黃偉哲，今天也感謝蔡英文總統拍攝影片催票，蔡英文於影片中誠懇拜託台南市民支持最打拚、最認真的黃偉哲，讓優秀的市長繼續拚、讓台南市民一起贏。

黃偉哲競選團隊表示，這支影片昨天剛錄好，今天熱騰騰出爐，感謝蔡英文總統親自錄製影片幫忙催票。

蔡英文於1分鐘的影片中細數黃偉哲政績，包括任內替台南爭取建設「最打拚」，國家圖書館南部分館、南科三期都順利落腳台南，創造3萬個就業機會。所以，黃偉哲建設拚第一、就業也努力拚第一。

蔡英文也肯定黃偉哲施政「最認真」，防疫超前部署，讓台南確診數六都最低，首創長輩打疫苗送快篩、兒童打疫苗不用排的政策，創造台南模式全國實施的第一成績。

她也強調，黃偉哲扶老攜幼「最有心」在長照方面的表現更是全國第一。透過細數黃偉哲施政的「5個第一」，蔡英文也請所有台南市民朋友支持5號黃偉哲，「讓優秀市長繼續拚，讓台南一起贏」。

黃偉哲感謝蔡英文幫忙錄製影片，也強調是因為中央、地方一條心，所以才能中央、地方攜手打拚向前行，他也呼籲市民幫忙拉票、催票到最後一刻。