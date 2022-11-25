汪小菲近日因為支付大S生活費一事，於網路上頻頻開砲，一連在微博上更新多篇貼文，不只將火力對準大S，還延燒到S媽與小S身上。此外，汪小菲母親張蘭也頻頻發聲護兒。多次在直播中發言狠酸大S，在網上掀起熱議，也讓”張蘭的賣貨成績也創下驚人的6000萬人民幣(約台幣2.6億元)的佳績。豈料，網友們對「前婆婆」蹭熱度的行為大感不滿，直言「流量密碼好蹭嗎。」

張蘭過去在直播間中以販賣汪小菲擔任執行董事的餐飲品牌「麻六記」預制菜為主。自從汪小菲與大S戰火開啟後，張蘭也在直播間跟上話題。在直播間中賣起「綠茶、滷蛋、軟飯、床墊」等物品，疑似暗諷大S，讓網友一看直呼「太酸了。」更有不少粉絲們在直播間中留言表示「我買一箱支持」、「支持張蘭就是支持汪小菲。」等字句。

豈料，隨著張蘭「蹭熱度」的行為越來越多，網路上也出現不小的批評聲浪，就有網友整理出多達8點的各種「酸梗」，諸如「模仿具俊曄打碟，旁邊男主播吃飯，說軟飯得橫吃，問他有沒有養老金」、「用牛仔褲改包，因為具俊曄送大s的禮物之一是自己穿過的褲子改的包」、「用眼線筆在手指上畫了戒指、表，說過日子嘛，就要學會精打細算」等等。認為張蘭此舉會帶給孩子不好的示範，直呼「蹭流量密碼的行為該適可而止了，讓孩子看到他會作何感想」、「意思意思就行了，太過反而會讓人覺得反感」、「沒人覺得這種婆婆很可怕嗎？」

網友列出8點張蘭酸梗。(圖／翻攝自微博)

事實上，隨著事件發酵，網路上的對張蘭的批評聲浪也越來越大。近日，陸媒曝光汪小菲凌晨與一名女子同房直播的消息，讓不少網友湧入張蘭的最新貼文下方留言：「如果這些事情你之前都知曉，那你也是蠻可怕的」、「你要不要先了解下兒子最近的女朋友。」