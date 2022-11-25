高雄九合一選舉再傳「幽靈人口」事件，前鎮區鄭姓里長候選人為求勝選，與親友策動20人虛偽遷入戶籍至該選區，甚至有一戶一口氣遷入5個虛偽戶籍。高雄地檢署檢察官訊問後，認為鄭男與親友等3人涉嫌重大，有事實足認有串證之虞，向法院聲請羈押獲准，其餘22位選民則予以請回。

2018年里長選舉，高雄旗津、林園區及屏東縣就曾傳出遷戶籍不實事件，最後均導致該里里長當選無效。

高雄地檢署主任檢察官宋文宏、檢察官鄧友婷日前接獲前鎮區疑似幽靈人口的情資，隨即指揮高市警局前鎮分局、刑事警察大隊、內政部警政署刑事警察局偵查第八大隊、憲兵指揮部高雄憲兵隊等單位展開偵辦，經連日蒐證，24日發動搜索3處，傳喚通知鄭男、選民等25人到案說明。

為此檢方動員11名檢察官進行訊問，發現鄭男、蔡姓女親友、趙男3人為求勝選，竟將近20人虛偽遷入戶籍至該選區住址，取得投票權，甚至有一戶遷入5個戶籍之多，事證確鑿。

鄭男喊冤，說是「朋友義氣相挺」，檢方表示，就算是單純的義氣相挺，只要符合意圖使人當選，虛偽遷移戶口，即該當構成要件不予採信，認定鄭男等人均涉犯《刑法》第146條第2、3項之虛偽遷徙戶籍妨害投票正確未遂罪嫌重大，有事實足認有串證之虞，向法院聲請羈押獲准，其餘選民則予以請回。