歐盟立法者24日（週四）通過了一項決議，敦促歐盟執委會和成員國不要解凍匈牙利的歐盟資金，原因為匈牙利違反歐盟法治模式。

據歐盟專業媒體《歐洲動態》（EurActiv）24日報導，今年9月由於匈牙利在管理和使用歐盟資金方面存在「系統性的違規和缺陷」，歐盟指委會提議暫停向匈牙利提供75億歐元（近2412億新台幣）的融合基金（Cohesion Fund）。

對此，為了解決與公共採購、利益衝突和貪腐相關的問題，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）的政府提出了17項措施，目前正在接受歐盟執委會的評估。這些措施包括建立一個反貪腐小組。

EU Parliament urges EU to keep blocking funds for Hungary https://t.co/bWschKHXJ7 — EURACTIV (@EURACTIV) November 24, 2022

然而，歐盟議會成員對擬議的措施持批評態度。根據議會的說法，糾正措施不足以完全解決該國的違反法治行為，而歐盟預算和集團的財政利益的風險仍然存在。

24日時以 416票對124票通過的決議說：「執委會和匈牙利政府談判的17項措施不足以解決歐盟金融利益現有的系統性風險。

歐洲議會社民黨（S&D）議員盧碧雅（Eider Gardiazabal Rubial）是條件限制機制的報告員之一，她說這些措施「顯然是不夠的」，而且到目前為止（匈牙利）只施行了其中3項。

她在全體辯論中對著其他歐盟立法者說。「只施行3項措施不能釋放資金，」據媒體報道，執委會也對奧班政府施行的改革感到不滿，預計將建議各成員國凍結這些資金。

歐盟理事會將在12月6日的部長會議上以條件多數決（qualified majority）來進行決議，這意味著超過一半的歐盟成員國政府必須同意凍結歐盟對匈牙利的資金，才能施行。這項決議還呼籲執委會處理其他違反法治的行為，特別是在涉及司法獨立性的時候。

Hungary comes under pressure from foreign politicians in the EU because Orbán’s gov. refuses to subscribe to the failed liberal orthodoxy which has hollowed out Western Europe.



For Brussels, Hungary is a dangerous reminder that another way is possible.https://t.co/5jeV0E6iNW — Bruges Group 🇬🇧 (@BrugesGroup) November 24, 2022

關於以贈款形式向布達佩斯提供的58億歐元（近新台幣1862億）的恢復基金（Recovery Fund），歐盟立法者對「濫用的風險」提出警告，並呼籲執委會「在匈牙利完全遵守法治領域的所有建議之前，不要批准。」預計將在下週作出決定。