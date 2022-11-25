特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）成為推特的新老闆後，大刀闊斧進行改革，但其具爭議的人設與發言，已讓推特的廣告商相當不安，數據顯示，推特前百大廣告商中有一半，高達50家在馬斯克接手後停止買廣告，光今年他們已經砸下7.5億美元（約新台幣231億）打廣告，推特痛失大金主。

Business insider報導，研究機構Media Matters數據顯示，馬斯克執掌推特的25天以內，推特前百大廣告商有一半取消投放廣告，這50家公司從2020年以來貢獻的營收高達20億美元（約新台幣618億）光今年就支付7.5億美元。

除了福特、雪弗蘭及餐飲集團Chipotle公開表示已經停止投放廣告外，Media Matters坦言，大部分的企業都選擇「安靜」撤出，該報告也披露，撤出的企業包括可口可樂、家樂氏及Meta等產業龍頭。

事實上，全球最大的媒體廣告服務商GroupM就已經向旗下客戶警告，推特已經成為高風險的投放平台，呼籲客戶先不要購買任何促銷方案，並質疑推特的藍勾勾收費計畫，真的需要被認證的官方窗口反而會被有心人假冒，因為只要付得起8美元的人就能有藍勾勾。

美國網路雜誌Digiday則提到，當推特的信任與安全負責人Yoel Roth離開後，廣告商的擔憂激增，因為先前Yoel Roth曾協助廣告商緩解推特上錯誤訊息與仇恨言論流竄的擔憂。