台南一名女子去年住進前男友家中，去年8月時赫然發現房間內的電視機上盒有異，一查發現裡面安裝了針孔攝影機，追查下去甚至查出是男友親弟弟做的，一怒提告求償300萬，法官認為女子名下財產16萬，男方雖任職家族殯葬業，但名下無財產，最後判男子須賠5萬。
判決書指出，女子主張被告為她前男友的親弟弟，她在與前男友交往期間與其家人同住在臺南市的處所內，前男友弟弟在去年8月在她房間的電視機盒安裝針孔攝影機，不法攝錄她在房間內的生活作息及身體隱私，她發現後決定提告求償300萬，但對方說金額過高，能力僅能賠償5萬元。
法官認為女子為79年次、大學畢業，從事服飾業，110年度報稅所得約1萬元，名下財產約16萬元；被告則為80年次生、碩士肄業、任職家族殯葬業，110年度報稅所得約6000元，名下無財產，審酌兩造身分、地位及經濟狀況，判男子應賠5萬為適當。
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