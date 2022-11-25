福特汽車周四宣布，因噴油嘴（fuel injector）可能破裂導致起火，福特將於全球召回63萬4,000輛休旅車，該公司並呼籲車主盡快讓他們的車進廠檢查。

該美國第二大汽車製造商表示，此次將召回2020-2023年款、配備1.5升三缸引擎的Bronco Sport和Escape SUV，其中許多在今年4月也曾因油水分離器外殼可能破裂導致洩漏與引擎起火而被召回。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，這次新的召修行動仍需涵蓋先前那批被召回修復的車輛。

福特表示，這次要召回的休旅車其引擎在運轉時，破裂的噴油嘴可能導致燃油或燃油蒸氣積聚在高熱的表面附近，這可能導致引擎蓋下面起火。

車輛回廠後，經銷商將更新其車用軟體以檢測噴油嘴是否破裂，而儀表板也將顯示提醒訊息。此外，如果檢測到油軌（fuel rail）中的壓力下降，新系統會自動降低引擎功率，使所有風險降至最低，還能讓駕駛將車開到安全的位置停下，以安排檢修服務。

這次福特要在全球召回的63.4萬輛車，在美國約占52萬輛，其他國家約占11.4萬輛。

福特表示迄今共接獲54起1.5升引擎蓋下起火的報告，其中4起與噴油嘴破裂有關，另外約13起可能是噴油嘴洩漏所造成，但沒有與本次召回相關的死亡事故發生。