大陸新能源車銷售趨緩，精星(8183)初估第4季營運將較第3季下滑，由於明年第1季為傳統淡季，工控需求亦較今年第1季平緩，明年第1季能否比今年第1季好仍待觀察，預期營運重返成長可能要到明年第2季或第3季。

精星主攻新能源車及重工機械相關領域，大陸堅持清零政策，衝擊當地消費，連帶原本很旺的新能源車也受到影響銷售趨緩，精星亦對第4季終端市場需求看法轉為謹慎。

受惠於大陸新能源車需求強勁，精星今年前3季稅後盈餘4.98億元，年成長1.03倍，每股盈餘為4.15元，累計前10月合併營收為56.39億元，年成長59.19%。

由於第3季基期高，且客戶訂單趨緩，精星初估，第4季營運將較第3季下滑，而明年第1季因進入傳統淡季，工控產品需求又較今年第1季平緩，明年第1季能否比今年第1季好仍待觀察。

在產能部分，精星蕪湖新廠一區6條SMT線已開始量產，目前尚未滿載，另一區預計明年增加自動化生產設備，以因應當地客戶需求。