針對日亞24日所發布之有關於德國程序判決的新聞稿，億光(2393)對於判決未審酌WOFI所提有利證據，WOFI將依法提起上訴。億光相信德國程序仍在進行中，並非最終判決，最終WOFI將得到有利的判決。億光聲明日亞歐洲YAG專利EP936682(德國YAG專利DE69702929)已於2017年7月29日期滿失效，對億光及WOFI現有產品沒有影響。

億光已於歐洲、美國、澳洲、大陸及台灣等地區針對日亞YAG專利提起專利無效訴訟程序，並贏得勝訴判決：

1.歐洲專利局上訴委員會(Boards of Appeal of European Patent Office)判定日亞歐洲專利EP2197053全部權利項無效。

2.美國最高法院(Supreme Court of the United States)判定日亞美國專利US5998925與US7531960所主張之權利項無效。

3.澳洲高等法院(High Court of Australia)判定日亞澳洲專利AU720234所主張之權利項無效。

4.大陸最高人民法院(China Supreme People’s Court)判定日亞大陸專利CN200610095837.4全部權利項無效。

5.台灣最高行政法院(Taiwan Supreme Administrative Court)判定日亞台灣專利TW383508全部權利項無效。億光重申上述案件勝訴事實不變。

億光尊重知識產權之一貫立場不變，並全力捍衛客戶及股東權益。