針對日亞24日所發布之有關於德國程序判決的新聞稿，億光(2393)對於判決未審酌WOFI所提有利證據，WOFI將依法提起上訴。億光相信德國程序仍在進行中，並非最終判決，最終WOFI將得到有利的判決。億光聲明日亞歐洲YAG專利EP936682(德國YAG專利DE69702929)已於2017年7月29日期滿失效，對億光及WOFI現有產品沒有影響。

億光已於歐洲、美國、澳洲、大陸及台灣等地區針對日亞YAG專利提起專利無效訴訟程序，並贏得勝訴判決：

1.歐洲專利局上訴委員會(Boards of Appeal of European Patent Office)判定日亞歐洲專利EP2197053全部權利項無效。

2.美國最高法院(Supreme Court of the United States)判定日亞美國專利US5998925與US7531960所主張之權利項無效。

3.澳洲高等法院(High Court of Australia)判定日亞澳洲專利AU720234所主張之權利項無效。

4.大陸最高人民法院(China Supreme People’s Court)判定日亞大陸專利CN200610095837.4全部權利項無效。

5.台灣最高行政法院(Taiwan Supreme Administrative Court)判定日亞台灣專利TW383508全部權利項無效。億光重申上述案件勝訴事實不變。

億光尊重知識產權之一貫立場不變，並全力捍衛客戶及股東權益。

馬國女大生擄殺案「吃案」 前歸仁分局長楊慶裕懲戒最終判決出爐
德國法院判決億光子公司WOFI應賠償日亞322.5萬歐元之損害賠償
《光電股》化敵為友 億光撤回特力屋專利訴訟
#億光 #日亞 #專利 #判決 #權利