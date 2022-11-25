國民黨新人許采蓁找來前高雄市長韓國瑜拍片，呼籲集中選票。（柯宗緯翻攝））

國民黨黃紹庭力拚連任不敢大意，近日選舉看板也紛紛掛上搶救，他釋出影片找來韓國瑜、中廣董事長趙少康、國民黨6都市長候選人全力搶救。（柯宗緯翻攝）

高市議員陳若翠力拚第2屆，找來韓國瑜拍片力挺。（柯宗緯翻攝））

高雄市議員前金、新興、苓雅選區人口流失，今年從6席砍1席，8人搶5席，競爭堪稱近年最激烈。國民黨提名黃紹庭、陳若翠、許采蓁，3人有感於選情壓力，紛紛打出「韓流牌」，都找前高雄市長韓國瑜拍片或站台。

高市議員第8選區，綠營喊出3席全上、力拚議會過半。藍綠全部打告急牌，陸續喊出「危險搶救」，可見選情有多緊繃。尤其，韓國瑜10月初到該選區替已故前高市議長許崑源之女許采蓁站台後，藍綠候選人紛紛感到壓力，但是人人有希望，個個沒把握。

國民黨黃紹庭力拚連任不敢大意，近日選舉看板也紛紛掛上搶救，他釋出影片找來韓國瑜、中廣董事長趙少康、國民黨6都市長候選人全力搶救。黃紹庭說，4年1461個日子，已經剩最後幾天，4年前當選後，他不敢怠惰，累計有8000個服務案件，2000場協調會議，全心投入，懇請大家再給下一個4年。

陳若翠力拚第2屆，除找來韓國瑜、國民黨6都市長候選人、前總統馬英九等大咖拍片助陣外，昨天前高雄市副市長李四川更是5度南下站台。陳若翠哽咽說：「感謝川伯雪中送暖，我會一本初衷，為民服務。」。

許采蓁昨北上與韓國瑜、趙少康合體直播催票。許采蓁說，自己會延續父親過去服務鄉親的精神，勇敢面對各種挑戰，再次向鄉親懇託。

今早國民黨高雄市長候選人柯志恩也當母雞，與3位黃紹庭、陳若翠、許采蓁「小雞」前往鼓壽宮參拜後，旋即眾人合體到中山、五福路口上街頭向路人催票。