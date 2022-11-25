數位中介服務法可能復活？NCC國家通訊傳播委員會今日表示，近日有關部分人士所指，「NCC報告提數位中介服務法，故中介法會繼續強推、罔顧民眾意見」，NCC澄清，該說法非屬事實，切勿以訛傳訛誤導國人。

NCC說明，行政機關每年度應向立法院各委員會報告當年政策及法律整備工作，該會循往例將該年度所實施、籌備之工作項目、計畫成果、法律研擬進度提供予交通委員會並進行詢答。

該業務報告中包含：NCC推動基礎建設、維護通傳產業競爭秩序、促進消費者權益、積極參與國際交流、協助防疫工作、各項法令研析等111年度施政成果，當日亦有立法委員詢問NCC 111年之立法計劃相關事項，該會確實答覆推動任何法律都不會罔顧民意。NCC呼籲各界切莫過度詮釋該會例行之年度業務報告。

NCC補充，該會針對數位中介服務法於8月舉辦公開說明會蒐集意見，目前將草案退回工作小組層級，從原點重新研析並考量各界所提之寶貴意見。NCC重申，任何網路相關立法，都需要充分考量多方利害關係人意見，該會也會持續和各界溝通，凝聚社會共識，絕無強推任何法令。