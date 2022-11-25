工業用縫紉機大廠高林股第三季因放寬客戶貨款支付期限，提列預期信用損失2千多萬元，致使本業虧損，匯兌收益8,300多萬元挹注，獲利不減反增，第三季EPS為0.36元；前三季EPS為1.13元，25日下午法說會將說明第三季財報及未來營運展望。

高林股第三季合併營收5.74億元、本業虧損為418.9萬元，認列匯兌收益0.83億餘元，本期淨利0.66億元、從去年同期0.29元增加至0.36元。前三季合併營收20.31億元、本業獲利0.96億元，本期淨利2.06億元，EPS也由去年同期0.78元增加至1.13元。

高林股主管指出，高林股大陸寧波廠配合當地政府防疫政策，10月停工兩周，出貨遞延，致使10月合併營收0.88億元、年減幅55.6％；前十月合併營收21.19億元，年減8.73％。

高林股表示，工業用縫紉機需求與紡織成衣業景氣息息相關，成衣業目前客戶還在去化庫存，高林股預期第四季市場需求下滑，第四季出貨與可能第三季相當，比上半年減少，今年營運恐比去年略減。