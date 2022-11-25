九合一選舉倒數一天，國民黨桃園市長候選人林耕仁今（25）日簽署反貪查弊切結書，承諾若有機會勝選，將在就職後的半年內查明市府現有公共工程的所有弊端，希望鄉親能夠給他力量，「讓我為你而戰，讓我能挺身而出守護我們的家鄉！」

林耕仁今日在臉書表示，新竹市科技與傳統併存，除了是有歷史的城市，也是一座年輕的城市，他因此相當支持青年創業、科技創新、永續突破、舒適減壓，但在選戰的過程中，他不斷思考強調「科技城市」的同時，人們是不是忘記了，科技的本質是要給人類生活帶來進步才對，有了科技智慧也不應該忘掉善良與謙卑，否則將變得冷酷又刻薄。

「我兩位競選的對手，一位執政期間弊端叢生；一位涉有高度貪汙嫌疑，我認為都不是適任的市長人選！」林耕仁指出，他愛著這座純樸城市的認真市民，無法容忍貪腐及弊端在他心愛的家鄉盤踞，在今日向貪腐及執政不力宣戰，公開簽署反貪查弊切結書，承諾若能勝選，將在就任後半年內查明的現有公共工程所有弊端。

林耕仁強調，未來決不縱容任何貪腐、官商勾結，市府內不會有小金庫，更不會剝削市民的血汗錢，希望能夠獲得鄉親力挺，「我對於民進黨執政新竹期間的弊端絕對查辦到底，絕不會讓有貪腐疑慮的人或政黨進入新竹市！」