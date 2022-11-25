「雲林同鄉會」每到選舉便成為兵家必爭之地，無黨籍新北市議員候選人李婉鈺出生雲林，在選前最後一天也獲得中華民國雲林同鄉會大動作力挺，除各分會會長、鄉長、村長也呼籲雲林鄉親支持「雲林的女兒」，讓板橋唯一雲林候選人進入議會，替北漂鄉親爭取權利。

雲林同鄉會不僅全台人數最多，組織也最為緊密，加上雲林北上人口眾多，使得每到選舉時，就會出現候選人大動作爭取當地雲林同鄉會支持的情況。而出生雲林的李婉鈺，也在選前獲得力挺，除了呼籲板橋在地雲林人支持外，也拍攝影片大動作為李婉鈺拉抬聲勢。

各分會長透過影片細數李婉鈺過去的政績，如打造府中捷運廣場、共融性遊具公園、銀髮老人友善咖啡廳等，為李婉鈺爭取重返新北市議會的機會，甚至同鄉會成員表示，板橋現任議員當中，沒有一個是來自雲林，所以希望透過動員，能夠選出一位「家己的」議員，在板橋為雲林鄉親服務。

對於同鄉會長輩出面力挺，李婉鈺也表示非常感動及感恩，自己也以身為雲林的女兒為榮，儘管這場選戰打來格外艱辛，但仍會堅持到最後一刻，希望能夠透過自己的專業以及認真負責的態度，帶著雲林人的驕傲重返議會，守護廣大的旅北鄉親。