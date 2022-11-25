兩大飯店PK聖誕樹！不讓晶華酒店專美於前，台北君悅酒店昨晚於館內氣派大廳共同點亮由尊爵金與聖誕紅打造的十米高巨型聖誕樹，集結一萬多個飾品與八萬多顆閃耀燈飾，打造信義區必訪打卡朝聖點。

台北君悅今年特別選於11月24日(週四)感恩節晚間，以「獻愛、點亮希望」為點燈主題，邀請新加坡豐隆集團及千禧酒店集團台灣總經理 闞耀榮總經理偕同酒店多位高階主管出席年度聖誕點燈，活動晚間亦邀請財團法人罕見疾病基金會 陳冠如執行長與立人國際中小學弦樂團參與。

同一時間，點心房主廚陳建佑率領團隊耗時72小時，集結800片薑餅磚瓦、200公斤糖霜、50公斤蜂蜜於Baguette禮品烘焙坊打造超吸睛夢幻薑餅屋，至明年1月1日前，現場及官方購物平台將同步販售「茉莉柑橘蛋糕」、「聖誕薑餅屋」等數十款應景耶誕烘焙甜品贈禮，價格自110元至1380元不等，消費者凡購買哈利波特巫師歡迎禮-曲奇餅乾、嘿美信使禮盒-達克瓦茲、

霍格華茲手提皮箱-學院馬卡龍任一暢銷禮盒，台北君悅將捐出每盒30元予財團法人罕見疾病基金會，欲在歡慶佳節之際，為孩童傳遞更多幸福力量。

台北君悅表示，藉由每年舉辦的聖誕點燈活動，酒店總是能凝聚來自各地旅客的祝福與期待，亦累積了數萬人次的造訪留念。在邁向2023年前夕，希望能從信義區出發，讓搭建聖誕樹的幸福意涵，帶給到訪賓客豐沛的假期回憶與生活靈感。

聖誕節期間，台北君悅館內各餐廳推出聖誕大餐，超人氣凱菲屋聖誕夜晚間將多加一場餐期以豐盛菜色迎賓、Cheers歡飲廊乘勝推出半自助式聖誕餐；寶艾西餐廳及Ziga Zaga義大利餐廳12月24日、25日晚餐則獻上華麗海陸盛宴，欲以究極美味與精湛料理技藝，擄獲饕家味蕾。