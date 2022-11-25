九合一大選周六登場！此役也被視為2024總統大選的前哨戰，國內外皆高度關注。《中時新聞網》及相關YouTube、Facebook粉絲團，將同步於26日下午4時起，推出「九合一大選開票直播」特別報導，提供讀者與觀眾最新資訊與精闢分析。

《中時新聞網》於大選前已規劃跨縣市記者LIVE現場直擊、雙主播即時棚內報導等。26日投票日下午4點起，《中時新聞網》及其YouTube及Facebook粉絲專頁，將隨著中選會啟動開票作業，立即提供最新資訊，並邀請來賓即時分析，讓大家不間斷掌握開票狀況。

本次開票直播將由主播洪藜恩主持，除統整當日各地最新投票情況，更邀請到《中國時報》王銘義總編輯擔任開場嘉賓，並由資深媒體人與專家張景為、王淺秋、施正鋒擔任每小時特別來賓接續開講。最後則由孫文學校張亞中校長壓軸，針對本次九合一大選開票最終結果，及各政黨有關2024年總統大選之布局與影響，給予最精闢剖析。