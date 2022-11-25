陳建仁也特地送上大蒜、菜頭，祝福蔡適應能在選戰最後獲得好彩頭，順利當選。（張志康攝）

明天就是九合一選舉投票日，民進黨籍副總統陳建仁25日上午赴基隆，陪同黨籍基隆市長候選人蔡適應車隊掃街，還特地送上大蒜、菜頭，祝福蔡適應能在選戰最後獲得好彩頭，順利當選，這是陳建仁選前以來，首度至基隆助選；蔡適應也說陳建仁是他的「壓箱寶」，呼籲支持者別浪費手中選票，踴躍出來投票。

陳建仁上午10時抵達蔡適應競選總部，他受訪時大讚，蔡適應是基隆傑出的在地立委，任期間跟基隆市長林右昌一同為市政建設不遺餘力，付出很大貢獻，相信蔡適應站在林右昌的肩膀上，一定能帶領基隆市民看得夠遠，使建設越來越好、市民生活更美滿，對北北基桃首都生活圈的交通、經濟、教育文化推動也都有所貢獻。

「他是我的壓箱寶、秘密武器。」蔡適應笑說，這並非大仁哥首次來基隆，他2016年、2020年競選立委時，陳建仁也在選前最後1天陪伴自己，是個相當照顧人的長輩，副總統任內也協調行政院幫助基隆，讓在地環境有很大改變，此次又特地赴基隆支持他，自己非常感謝。

隨後，陳建仁開心送上白菜頭和蒜頭，祝福蔡適應選前能有「好彩頭」，順利「凍蒜」基隆市長，兩人也在支持者祝福下高喊「接棒基隆，延續光榮」。

陳建仁說，今日是選戰的最後1天，相信基隆市民眼睛雪亮，唯有蔡適應才能使基隆更佳繁榮、進步及國際化，促進工業、就業發展，也期許民進黨議員能全壘打，做蔡適應的後盾，18歲公民權同意票也能票票入匭，讓基隆年輕人能為基隆、台灣打拚。

蔡適應也呼籲，明天就是投票日，期許大家出來投票、集中選票，支持能為基隆進步改革的蔡適應，呼籲支持者「手中一票不要浪費，大家出來投票，投給蔡適應，讓基隆順利往前進！」