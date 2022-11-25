九合一選舉明天即將投票，台南地檢署25日宣布破獲台南市首件里長候選人涉嫌遷入幽靈人口案。檢方指揮警調人員搜索、傳喚8人到案，經複訊後向台南地方法院聲押里長候選人及其母親。

南檢檢察官蔡佳蒨日前接獲情資蒐證後，與王宇承、張芳綾、陳奕翔等3名檢察官合組專案小組，昨天指揮警調人員持台南地院核發的搜索票，前往虛偽遷入戶籍的某選民住處搜索，並傳喚某里長候選人、其母親及虛偽遷入戶籍的選民合計8人到案。

檢方指出，這名里長候選人與其母親，意圖使候選人順利當選，涉嫌從今年4月至5月初，與具有親屬或朋友關係的多位民眾，由對方提供身分證件，交由候選人的母親等人，代為遷入戶籍到里長候選人母親的住處，但並未實際居住，藉此取得選舉人資格。

檢方複訊後，認定該里長候選人及其母親，涉犯刑法意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而投票未遂罪犯嫌重大，且有勾串共犯或證人之虞，除當庭逮捕外，還向法院聲請羈押。

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