地方九合一選舉明天投票，立法院國民黨團上午舉辦記者會，左右開弓，細數歷年來國內鄭大的總統與直轄市長選舉中，直指民進黨與民眾黨過往都有發動選前奧步經驗，籲選民慎防被奧步操弄，不要讓錯的人繼續猖狂，影響台灣民主發展。

國民黨立委鄭麗文表示，1998年高雄市長選舉是高雄市由藍轉綠的重要選戰，投票前綠營釋出爭取連任的市長吳敦義緋聞錄音帶，還有台大教授背書，讓藍營一時間百口莫辨，最後吳落選，事後國際鑑定錄音帶是假的，但選舉已成定局。

此外，鄭麗文也提到，2005前台中市長林佳龍首度挑戰國民黨前台中市長胡志強時，綠營找一群執業醫師不顧醫德公布胡的病歷，意圖影響選舉，要造成投胡是白投印象。

鄭麗文說，2006年國民黨籍的教授黃俊英與民進黨籍前勞委會主委陳菊競選高雄市長，人品清高的黃眼看就要當選，但選前10時選舉活動結束後，對手陣營開記者會說抓到走路工，栽贓抹黑黃，讓選情一夜翻轉。

鄭麗文補充，當時參與走路工事件攻擊的民進黨人士中，一個現在在民進黨台北市長候選人陳時中陣營，一個現在在選高雄市長。

國民黨立委費鴻泰表示，2004年3月19日當天下午發生兩顆子彈事件，到晚間10時多民進黨才開記者會說明，但到投完票，國民黨陣營都不知道爭取連任的總統陳水扁槍傷有多嚴重，但這事件讓之前民調一路領先的國民黨連宋配敗選。

費鴻泰說，2016年1月15日晚間10時後，藝人周子瑜穿一身黑衣，面無表情讀一段向中共道歉的話，當時各家新聞台一直跑馬燈播報報到選情結束，當下也不清楚這件事到底怎麼回事，卻也讓當年藍軍在總統與立委選舉大敗。

立法院國民黨團書記長李德維表示，2014年台北市長選舉期間，柯文哲陣營自導自演老鼠尾巴事件，報案說競選總部遭竊聽，但直到柯當選後司法才還原是自導自演，結果柯最後當了8年台北市長。

費鴻泰說，這些選前突然發生的重大事件，往往讓藍營措手不及，根本不知道真相，也沒有時間說明，最後都影響選舉；若今晚10時後傳出台海上空發生空戰，大家也會搞不清楚，所以對選前一天民進黨還會用怎樣的爛招，國民黨很緊張。

李德維也呼籲，有智慧的台灣人不要再受這種選舉奧步操弄，特別是基隆、台北、桃園、屏東選情激烈縣市，否則選錯了人，他就會繼續猖狂下去。