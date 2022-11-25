投票前一天，嘉義市某議員候選人與某里長候選人，涉嫌親自或指示2名樁腳以1票1000、2000元買票，遭檢警調查扣22萬3000元賄款，檢方今天依違反《選罷法》起訴4人，該議員候選人及2名樁腳羈押中，該里長候選人40萬元交保。

根據起訴書，該議員候選人為求順利當選，於今年5月至8月間，與某里長候選人親自或指示2名樁腳，以每票1000元或2000元，向嘉義市8名選民、共有50票，尋求期約支持，並交付現金賄賂。

檢方認為，該議員候選人不思以政見爭取民眾認同，卻欲用現金行賄方式取得勝選，嚴重破壞民主法治根基，法治觀念薄弱，且犯後態度不佳，建請法官從重量刑。

檢方還認為，該里長候選人經查獲後雖有自白犯行，但偵查初時否認犯罪，浪費司法偵查資源，建請量處適當之刑，以及對4名被告宣告褫奪公權。

檢方同時聲請沒收預備賄賂的13萬元、扣押的賄賂3萬8000元及選民已繳回的5萬5000元。