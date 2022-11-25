國民黨基隆市長候選人謝國樑（圖右）25日上午，在前總統馬英九（圖左）陪同下，進行車隊掃街。（張志康攝）

國民黨基隆市長候選人謝國樑25日早上第四度邀請前總統馬英九到基隆陪他進行車隊掃街，謝國樑也向馬英九提出握手，表示「勝利再握」，馬英九也表示，他認為謝國樑會很爭氣。

這是馬英九在這次競選期間第四度為謝國樑助選站台，包括基隆市議員張芳麗、何淑萍、張淵翔、韓世昱等人，也一同進行車隊掃街。謝國樑表示，他希望能和馬英九再握一次手，象徵「勝利再握」，馬英九不僅欣然同意，也強調，「他認為謝國樑會很爭氣！」

謝國樑表示，他24日呼籲各陣營在選前最後關頭，不要「出怪招」，遭對手陣營批為「惡人先告狀」。他說，他很誠心的呼籲各陣營，沒有指向是哪一位候選人或政黨。

謝國樑說，他認為候選人應把握選前最後關頭，把局勢穩定住，保護好自己的安全，不要出任何意外，所以特別聲明，並沒有指明是任何政黨，自己認為每一位候選人都有這樣的義務，不要再背後有更大的變化，這也是守護我們的基隆還有台灣的民主，更加的穩定與安定。

另外，外傳基隆市環保局長賴煥紘在通訊軟體群組進行不當動員，支持對手一事，謝國樑說，他其實更在乎環保局在這段期間，針對匿名抹黑他的布條，不做任何處理。他表示，希望26日投票日當天，天氣能夠好轉，讓所有民眾以及長輩都能順利出來投票，自己也會幫大家禱告。