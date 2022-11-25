111年9、10月統一發票中獎號碼。（中時新聞網製表）

今年9、10月統一發票中獎號碼今（25）日開出，千萬特別獎號為11174120。特獎為59276913，以上8位數號碼全部相同者，可分別獲得獎金1000萬和200萬元。

頭獎號碼3組分別為18079936、20591738、64500205，其中8位數號碼全部相同者，各得獎金20萬元。

至於今年7、8月1000萬特別獎，中獎號碼為「05701942」；200萬特獎中獎號碼為「97718570」，財政部提醒，目前共有5位中獎人尚未現身，兌獎期限只到明年1月5日。

財政部進一步說明，今年7-8月期未領1千萬特別獎發票共2張，分別是台南市海安路一段188號的地下停車場，停車費為30元；另一張則是在高雄市苓雅區中正里廣州一街上的一新書局，購買6項商品共花費430元。

200萬元特獎也還有3張尚未領取，包括在台中市大里區中興路上的統一超商消費15元飲品，台北市內湖區星雲街的全家花250元購買2項菸品，以及花100元在竹北市中華路上的中油加油。