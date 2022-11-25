港交所公布，旗下碳市場交易平台Core Climate在推出前四周（10月28日至11月24日）期間，已促成逾20名參與者完成超過40例交易，涉及約40萬噸碳信用。
港交所表示，當前Core Climate提供逾30個經國際核證的碳減排項目，包括亞洲、南美及西非的林業、太陽能、風能、水力發電及生物質能等。碳信用目前以港元及人民幣計價，為碳市場參與者提供更多交易便捷性和靈活性。
香港交易所主席史美倫表示，香港交易所致力擔當領導角色，推動全球經濟轉型至低碳模式，應對氣候變化。Core Climate將為碳市場帶來突破性的發展，有助加快香港、中國大陸、亞洲以至其他地區大規模低碳轉型的進程。
香港交易所集團行政總裁歐冠昇表示，在對抗氣候變化的進程上，需要全球一同作出徹底的轉型，而資本市場在推動迫切的全球氣候議程方面發揮著關鍵作用。推出Core Climate標誌港交所在香港發展成為亞洲領先的碳交易樞紐的進程上邁出一大步。
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