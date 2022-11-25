新店旗艦級綠湖公園地下停車場將完工，交通局長鍾鳴時上午前往視察。圖/新北市政府提供

在新北市府的努下，新店地區將再新增近400個停車位，而且是全智慧立體停車場。新北交通局長鍾鳴時今（25日）視察新店區綠湖公園地下停車場工程，他表示，綠湖公園地下停車場工程是全國第一座結構體採預鑄柱工法的停車場，目前工程進度已逾95%，未來可提供358格汽車停車位、47格機車停車位，成為新店地區旗艦級的全智慧立體停車場。

新店旗艦級綠湖公園地下停車場將完工，交通局長鍾鳴時上午前往視察。圖/新北市政府提供

鍾鳴時表示，新店區匯聚科技、資通訊產業，人才密集；「寶高智慧產業園區」位處新店區寶高路，距離新店交流道5分鐘車程，近捷運七張站、地理位置優異，加上鄰近的裕隆城開發案啟動後，可望成為驅動北臺灣經濟總體發展的雙核心重鎮。

鍾並說，總工程經費5億多元的綠湖公園地下停車場就位於寶高智慧產業園區和裕隆城區域之中，結構體工程採預鑄柱工法，模組化品質管控佳且每一層樓可縮短約7天工期，不受天候影響工程進度，同時不僅降低裝修成本約225萬餘元，還比原來設計多了22格汽車格、47格機車格，創全國停車場營造先驅。

交通局指出，新北停車場建設不只是重「量」更重視「質」，綠湖公園地下停車場導入大自然主題意象，特別以「24節氣」彩繪標示停車區位，並將引進車牌辨識、車位在席偵測系統等智慧停車服務；而地上面積達三千餘坪的綠湖公園種植近500株綠樹，並有生態池和環湖森林步道，不僅是新店的「綠肺」，同時也為動、植物創造友善的棲息環境，守護生態環境，實踐在地宜居的新北市。