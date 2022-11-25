北市府今年第12次就業甄選活動，共釋出154個職缺，北市就服處指出，25日上午10時起至12月1日下午5時受理網路報名，預計12月24日、25日舉辦甄試，薪資40K以上職缺多達58個，月薪最高達70K，此外，台北市立動物園、台北市所屬各幼兒園也招募人才。

勞動局表示，本次就業甄選共33個機關參加，提供154個職缺，包括社工督導、研究員、工程師、心理師、護理師等，薪資40K以上職缺多達58個，月薪最高達70K。

就服處指出，本次台北市立動物園徵聘4名專案技工，工作內容包括野生動物展場內植物景觀布置、野生動物食材種植與管理、動物園遊客服務管理與資訊蒐集、動物場地環境清潔及維修等動物保護與經營管理相關業務，歡迎喜愛動物且具有相關科系或工作經驗的民眾報名。

就服處也說，台北市所屬各幼兒園招募廚工，本次大安區龍安國民小學、建安國民小學、新生國民小學；南港區南港國民小學、東新國民小學；內湖區內湖國民小學、內湖幼兒園計7個幼兒園共8個職缺，月薪最高達35K。

北市都發局聘用副工程司提供61K高薪，工作內容為辦理社會住宅興建之規劃設計、預算書圖等審查、現場督導等業務，都發局及工務局所屬機關職缺則共34個，薪資介於30K至48K間，工作內容為辦理機關網路、伺服器資源規劃及設備管理維護、土木、天然災害預約工程監工等。

北市衛生局、社會局及相關所屬機關提供89個職缺，起薪落在36K至57K間，其中，台北市政府衛生局約聘執行祕書職缺，起薪高達57K，隨每年考核晉升，有機會達到70K高薪，工作內容為社區心理衛生之政策規畫與推動、人力資源規畫與培訓、心理衛生之教育宣導等業務。

就服處提醒，報考人在家即可用電腦或手機完成報名，要在期限內至系統填妥並上傳資料，報名完成後可直接下載圖檔，並至會員中心查詢是否報名成功，也會傳送簡訊到應考人手機，若有缺件可於報名期間內修改。