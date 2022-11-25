選前1天，蔡英文總統（右）來為民進黨新竹市長候選人沈慧虹站台，並再次大力推薦沈慧虹，要大家回去固票、催票，睡飽飽明天出來投票就會贏。（陳育賢攝）

選前1天，蔡英文總統（右二）來為民進黨新竹市長候選人沈慧虹站台，並再次大力推薦沈慧虹，要大家回去固票、催票，睡飽飽明天出來投票就會贏。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹25日在選前1天，除了今晚選前之夜的「光榮黃」大遊行之外，蔡英文總統今天上午也在立委柯建銘、前市長林智堅、所有黨籍議員等陪同下，到新竹市長和宮上香，並為沈慧虹站台作最後的固票與催票，希望大家一起把新竹變成全台灣皇冠上的鑽石。

蔡英文今天上午看到長和宮廣場的造勢場合上，來了許多支持者，她直說「你們看起來很死忠耶，我相信你們在新竹不是少數，你們一定是多數，就像剛剛慧虹說的，大家要心頭抓乎定，好好睡覺，好好吃飯，好好去拉票，明天我們就贏了。」

蔡英文指出，這次黨中央在提名時考慮所有候選人的時候，大家都覺得沈慧虹條件最好，她有經驗、創意、能力，這是新竹走向下一個世代，最重要的市長人選條件。

蔡英文表示，沈慧虹一定會是好的市長，但她會是好的候選人嗎？因為她沒有選舉過，不過沈慧虹自己去證明了一切，這段時間為難慧虹了，選舉整套都放在她身上，她自己從中一點一滴學，從她身上讓她也看到當年的自己也是這樣過來的，那你們覺得蔡英文總統做的怎麼樣？現場則響起如雷掌聲。

蔡英文說，現在民進黨面臨共同考驗，新竹隊能不能繼續下去，繼續下去新竹市才會有更好發展，大家不能只是喊喊，要打電話，要鍥而不捨追到底，不只催票、固票、拉票拉緊緊，相信沈慧虹是最好，有沈慧虹新竹就會更好，交通一定更好，老人家小朋友照顧一定更好。

蔡英文說，明天不管有沒有下雨，都一定要投票，請相信蔡英文，相信蔡英文推薦的沈慧虹，相信有沈慧虹在新竹努力，中央在中央努力，一起合作，把新竹變成全台灣皇冠上的鑽石。

她也不忘提醒大家，明天不要忘記18歲公民權的投票，新竹市是年輕城市，年輕人城市挺年輕人，讓年輕人早一點參與國家重要的事，讓他們討論，選自己心裡支持的人，今年1個同意要記得。