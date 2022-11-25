高雄市瑞豐國小為了培養學生健康體魄，將課程結合各項戶外教育活動，2019年首度在老師的帶領下，與學生攀爬合歡山，也與合歡山結下美好緣分。24日師生預計第3度攀登合歡山主峰與東峰，但因天氣不佳，改為攀登另一座百岳「石門山」，師生們不畏陰雨綿綿，成功攻頂。

此次挑戰百岳任務共有6位老師與28位學生參與，本來應該第3度攀登合歡山的主峰與東峰，但因氣候不佳，校方考量到師生安全，臨時改為攀登高度3237公尺的石門山。

攀登百岳除了需要有強大的意志力外，也需要強大的體力，於是瑞豐國小行前除了配合體育課、晨間跑步、跳繩等加強體能訓練外，也邀請登山經驗豐富的講師授課，讓學生充分了解高山氣候、登山裝備，以及愛護山林的態度。

攻頂的那一刻，雖然空中依舊飄著陰雨，但仍擋不住師生們將美景盡收眼底的感動，而學生們也對於自己完成了此次里程碑感到相當榮幸，開啟了不一樣的眼界。

瑞豐國小校長曾振興感性的說，台灣擁有高密度的美麗山林，但唯有帶孩子走出教室，親臨山林，才能體會被山林環抱的感動，昇華對環境珍惜的情懷。