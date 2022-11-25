目前「綠衫軍」塞爾提克本季拿下14勝4敗，不僅在東區戰績獨走，也是全聯盟戰績最佳球隊，但他們還沒達到真正強大的「完全體」，可是時間應該不遠了，因為《ESPN》權威記者沃納洛斯基爆料，綠軍主力中鋒羅伯特威廉斯將於今年耶誕節前夕傷癒復出！

「羅伯特威廉斯的復健狀況相當順利，」沃神引用羅伯特威廉斯經紀人布蘭德布里的話表示，「但請大家不要忘記了，這名球員今年先後進行兩次膝蓋手術，塞爾提克當然會希望讓他花多一點時間才要歸隊。」

上季季後賽表現相當搶眼的羅伯特威廉斯，先在今年3月接受過左膝半月板修復手術，接著打完上季之後，今年9月再次接受左膝關節鏡手術，當時預估需要8到12周的復原時間，幾乎就跟沃神所爆料的復出時間相差不遠。

如今塞爾提克暫時交給荷福德、布雷克葛瑞芬、馮萊等人輪流扛下先發中鋒重任，都還可以拿下領先全聯盟的14勝4敗戰績，等到羅伯特威廉斯在耶誕節前夕傷癒復出，成為完全體的綠軍實力將更強大，屆時也成各隊最頭痛的對手了。