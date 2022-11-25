水快水泥車翻覆 駕駛受困搶救中 12:232022/11/25 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 1部水泥車在水快往新店方向翻覆。（陳鴻偉翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 水快水泥車翻覆 駕駛受困搶救中 訂閱影音： 中時新聞網 北市警消獲報，25日上午10時46分，1部預拌混凝土車在水源快速道路往新店方向行駛時，突然意外翻覆，駕駛並受困在車內，目前意識清楚，警消獲報後已趕往現場，目前正進一步協助脫困中。 巴士半路遇「重量級乘客」攔截 猛撞門求搭便車險翻覆 休旅車失控撞安全島翻覆「四輪朝天」4路樹被撞斷、行李散滿地 自小客駕駛臨停開車門 害行經車輛翻車 #翻覆 #警消 #台北市 #水泥車 #駕駛受困 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國三北上龍潭段大貨車撞中央護欄翻車 全線封閉中 13:122022/11/22 社會 宜蘭救護車行經疑未減速遭撞 自小貨車翻覆田裡四輪朝天 12:392022/11/14 社會 澎湖機場暗夜車輛翻覆 1女無生命跡象2人輕傷 09:092022/11/04 社會 性感雙胞胎網美「疲勞駕駛」自撞 26歲姐噴飛車外慘死 07:362022/10/27 社會 高雄小貨車撞分隔島90度翻覆 駕駛辯路不熟 結局又是酒駕 10:362022/11/25 社會 國1轎車自撞護欄墜邊坡「母女遭拋車外」2月大女嬰奇蹟僅擦傷 16:352022/10/30 社會 白河老婦駕駛農用搬運車翻落水田 送醫仍不治 22:182022/10/29 社會 普悠瑪翻車事故釀18死 司機員尤振仲二審仍判4年半 10:092022/10/27 社會 台中嚴重車禍！轎車撞計程車翻覆 7人受傷送醫 17:422022/10/19 社會 國1虎尾段小貨車翻覆4輪朝天2人傷 車流回堵嚴重 15:292022/10/24 社會 疑過彎未減速！台84線大貨車翻覆橫躺路中 25歲女撞斷腿 09:112022/10/31 社會 蓮池潭帆船翻覆釀教練學童2死 檢方查無他人涉案簽結 07:552022/10/19 社會 施工意外！台南怪手翻覆大排水溝內 駕駛救起無呼吸心跳 19:502022/11/12 社會 驚險！高雄港貨櫃車過彎失控翻覆 橫躺路中3小時 14:512022/11/13 社會 小客車衝破國道護欄翻覆 兩人被拋出車外 孕婦急送醫 15:152022/10/23 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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