水快水泥車翻覆 駕駛受困搶救中

北市警消獲報，25日上午10時46分，1部預拌混凝土車在水源快速道路往新店方向行駛時，突然意外翻覆，駕駛並受困在車內，目前意識清楚，警消獲報後已趕往現場，目前正進一步協助脫困中。