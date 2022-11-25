水快水泥車翻覆 駕駛受困搶救中

北市警消獲報，25日上午10時46分，1部預拌混凝土車在水源快速道路往新店方向行駛時，突然意外翻覆，駕駛並受困在車內，目前意識清楚，警消獲報後已趕往現場，目前正進一步協助脫困中。

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自小客駕駛臨停開車門 害行經車輛翻車
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