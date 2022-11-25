國際金融協會（IIF）警告，2023年全球經濟將大幅放緩，可能重現2009年金融海嘯過後的慘狀，尤其是歐元區，明年經濟恐萎縮2%，因為俄羅斯入侵烏克蘭引發的軍事衝突可能演變成一場「永遠的戰爭」。

IIF首席經濟學家Robin Brooks等出具報告指出，明年全球經濟成長率將縮水至1.2%，而在經過基期調整後，其疲弱的程度可能堪比次貸危機爆發後的2009年。

該報告指出，俄烏戰事的發展將決定全球經濟受到衝擊的程度，而我們基本的預測情境是這場戰爭會一直拖到2024年，因為對俄羅斯總統普丁而言，這是一場攸關生死的戰爭。

IIF表示，這場戰爭給歐洲帶來最大的衝擊，隨著消費者和企業信心下滑，明年歐元區經濟恐將萎縮2%。

該全球金融機構預估明年美國國內生產毛額（GDP）成長1%，拉丁美洲受惠於糧食與能源等大宗商品價格高漲，明年GDP估成長1.2%，表現相對亮眼。此外，有鑑於當局可能放寬防疫限制，IIF預期中國可能成為明年拉動全球成長的主力。