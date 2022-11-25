高雄一名女子小芳（化名）前年與一名蘇姓好友共同承租一間房子，不料該名好友去年2月在屋內輕生，房東事後提告稱屋子變成凶宅，房價掉了163萬，為此求償該金額；法官認為該行為並未造成房屋外觀形體毀損或使用功能減損，且小芳並非對方的財產繼承人，因此判房東敗訴。

判決書指出，房東主張小芳在前年1月承租高雄房子，當時蘇姓女子即為連帶保證人，蘇女也與小芳同居在屋內，但蘇女在去年2月5日在屋內輕生，房東事後主張因該屋成為凶宅而減損價值新臺幣1637609元，要求小芳賠償。

不過小芳則說，該房屋是她與蘇女共同承租，採分租共住之方式，是分房間居住，並非同居，此外她不是蘇女的法定監護人，蘇女的輕生行為不可歸責於她，她說房東主張房屋掉價，是抽象存在於房屋財產上，實際上並未發生毀損、滅失或功能損壞。

法官認為，該輕生行為並未造成房屋外觀形體毀損或實體破壞，或使用功能減損或喪失，而房東雖主張系爭房屋價值減損1,637,609元，法院委託不動產估價師事務所鑑為純粹經濟上損失，並非凶宅導致，此外小芳並非蘇女的財產繼承人，因此判房東敗訴，可上訴。