大陸探月工程總設計師規畫未來10年內中國可防禦彗星撞地球。（大陸央視）

大陸央視新聞報導，中國探月工程總設計師吳偉仁透露，為了防止可能發生的小行星撞擊地球事件，中國已在制定發展規畫，未來將實施地（球）外（太空）小行星防禦任務。他表示，當小天體從火星以外飛過來後，先發射探測器確定其軌道，然後發射撞擊器，在1000萬公里外，改變其軌道。這是未來10年之內要實施的。

大陸「快科技」網站報導，地球面臨著地外小行星等天體（彗星）的撞擊風險，恐龍滅絕就被認為跟外星碰撞有關，人類也在謀求在太空中防禦小行星的能力，中國也會在10年內實施類似的防禦任務。

中國探月工程總設計師吳偉仁24日介紹，未來10年之內，中國將實施地外天體防禦任務，計畫在確認小天體軌道後，在1000萬公里左右的距離發射撞擊器改變其軌道。

今年9月27日，美國NASA「雙小行星重定向測試」任務的太空船，於美國東部時間26日晚成功撞擊了一顆名為「迪莫弗斯」（Dimorphos）的小行星。

NASA此前表示：「雖然這顆小行星對地球沒有什麼威脅，但這是世界上首次對動能撞擊技術進行測試，利用太空船撞擊產生的動能使小行星運行軌跡發生偏轉，完成行星防禦。」

今年4月份，大陸國家航天局副局長吳豔華表示，中國將著手組建近地小行星防禦系統，共同應對近地小行星撞擊的威脅，為保護地球和人類安全貢獻中國力量。

吳豔華稱，爭取在「十四五、末期或者2025年、2026年實施一次對某一顆有威脅的小行星，既進行抵近觀測，又實施就近撞擊，就改變它軌道進行技術實驗，這樣為未來人類應對小行星地外天體對地球家園的威脅，真正作出中國新的貢獻。