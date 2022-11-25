古坑一養鴨場的鴨子雖外觀健康、未發病，但體內已有合成病毒顆粒，依法全數盡速撲殺。（雲林縣動植物防疫所提供）

禽流感蠢蠢欲動！雲林縣政府動植物防疫所昨（24日）撲殺古坑鄉一場外觀健康但已感染禽流感的帶毒的3166隻鴨，防疫所技正鄭安國表示，秋冬是禽流感好發季節，今年傳出感染的畜禽場還不多，但不能掉以輕心，這一起是該所主動監測，採集鴨子喉頭與肛門樣本所發現。

雲林縣的養鵝場有159場、養鴨場600場、養雞場742場、火雞場24場，總計1525場，飼養家禽近1300萬隻，今年迄今12場發生禽流感案例，分別為雞9場、鵝2場、鴨1場，場數不算多。

鄭安國表示，該所每年至少主動抽驗176場監測，採集喉頭或肛門樣本化驗，今年抽驗第198場古坑鄉某一養鴨場，樣本化驗結果有H5N2病毒，雖鴨隻外觀健康、未發病，但體內已有合成病毒顆粒，依法全數盡速撲殺、化製，並進行清消。

他表示，9月至隔年4月是禽流感高風險季節，畜禽場不能掉以輕心。

防疫所指出，宜蘭縣五結鄉一種鴨場日前傳出今年入秋第一例H5N1亞型高病原性禽流感，該病毒已造成歐美、日、韓等國家禽嚴重損失，雲林肉鴨場檢出的H5N2病毒與宜蘭五結鴨場是不同病毒株。

防疫所呼籲，業者要加強場內、外區域清潔消毒工作，軟硬體生物安全工作，並配合各項監測及防疫措施，落實人車門禁管制、人員、車輛、運輸載具等進出，務必即時通報可疑疫情。