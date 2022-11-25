各國持續加快多元電力發展，以達到穩定供電的政策鼓勵，形成龐大電力商機，全球主流趨勢的電動車愈來愈普及，電力需求占比也跟著提升，凸顯電動車和多元電力的產值與獲利成長可期，有利透過同時布局多元電力與電動車的雙電基金，一次掌握雙電投資契機。

市場法人表示，電力短缺問題近年輪番在全球各地上演，極端異常高溫天氣下，大陸先前遭逢供電緊張窘境，被迫啟動企業與商場限電措施，今年來俄烏戰爭造成歐洲能源危機與冬天供暖問題，並加大對石油與天然氣的採購，引發國際能源市場競爭激烈，並導致部分新興國家無法滿足需求，面臨電力短缺，形成惡性循環，各國因此全面加快多元電力發展以穩定供電。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷指出，供電穩定不只是民生問題，更是產業運作，甚至是國家安全問題，如何降低對單一發電方式的依賴，透過電力轉型、發展多元電力以穩定供電，已是各國重要課題，並順勢帶動太陽能、風力發電等產業發展。以美國而言，先前公布的通膨削減法案4,370億美元預算中，將提撥3,690億美元發展再生能源，其中以太陽能為主力，電廠投報率預料更穩健。

根據市場預估，以太陽能產業為例，由於發展更普及，設備成本可望降低，指數年度EPS呈現逐年增長態勢。包括太陽能、風力等多元電力轉型，市場預期至2050年每年投資金額可望達3.3兆美元，產業前景值得期待。

洪玉婷認為，電動車則是在各國政策鼓勵下，全球銷量持續增長，更是各國際大廠競相發展布局的領域，相關零組件與基建發展可期，市場預估至2035年，電動車產值上看6兆美元，除產業革命已啟動，在不遠的將來電動車也將成為移動工具的主流。且就最新產業生命周期來看，正在崛起的電動車產業，才剛進入成長期中的高速成長階段，也是布局產業的最佳時點。