外資重新進入新興市場，台股一向是亞股指標之一，激勵股價一路向上，在晶圓龍頭台積電領漲下，持續向上挺進，因聯準會（Fed）漸趨鴿派，美元漲勢停歇並回落，新興股市迎來表現機會，台灣因經濟基本面相對歐美健全，且企業第三季財報表現不俗，有利趁機分批進場布局台股基金。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，若就台灣企業財報公佈來看，半導體、航運等今年以來大幅成長產業，營收獲利相對表現較亮眼，但記憶體、部分消費產業受疫情影響，少數表現不如預期，選後將以個股表現為主，目前持續看好產業如伺服器、高速運算與傳輸、工業電腦、半導體IP等族群。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，基本上台股加權指數走勢仍以高檔震盪為主，選後個股表現預期也會以跌深的中小型股為優先反彈標的，今年有部分傳產表現亮眼，特別是生產基地移出大陸的成衣、高爾夫球桿等族群，財報大幅優於預期。短線看好汽車零組件、觀光、零售、航空零組件、生技醫材等可望受惠。

操作上看好投資方向，包括各行業財務報表現亮眼、體質健全的龍頭股，延續上半年業績成長，且下半年甚至明年持續看好，例如伺服器、半導體IP等。其次是EPS調整過跌深反彈的個股，由於過去一年因缺工缺料、缺晶片，下游出貨組裝受影響，但隨疫情逐漸緩和，生活回歸正軌，這些超跌的個股則營收可望穩定成長。及ESG類股在台灣政策支持，如綠能中的太陽能、風力發電等廠商，具中長期表現機會。

富蘭克林華美投信指出，展望年底前指數空間可能不大，仍以選股操作為主，但中小型股因為跌深個股較多，有機會出現跌深反彈。台股仍為亞股中相對高股息，且具高科技成長機會標的眾多，建議不妨逢低擇優、分批入手，或利用定期定額方式投資台股基金，長期布局累積單位數。