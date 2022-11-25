今晚選前之夜，傳出衛福部高層要求官員出席民進黨台北市長候選人陳時中的選前之夜造勢活動；陳時中今受訪表示，這他倒一無所悉，每個單位在下班的時候要做什麼，公務人員自有分寸；「但同仁來跟我一起鼓勵，我也是非常歡迎」。

陳時中今上午出席長老教會在濟南教會舉辦的「愛與和平：台北平安」祈禱會，會中，牧師黃春生搭著陳時中的肩膀祝福說，以「未來市長」稱呼陳，期盼讓陳時中再一次為市民貢獻。

被問到衛福部要求官員出席他晚上的造勢活動有加分？他受訪指出，「大家是同仁嘛，一起在一起，也打拚了五、六年」，同仁來鼓勵，他是非常歡迎。

陳時中說，不管黨中央或院長對他都非常支持，希望台灣好，希望他出來能當選。

被問到蔡英文總統催票廣告喊出，投給民進黨的候選人就是投給她；陳時中說，總統是非常語重心長，一方面表示對他的信任，一方面總統有責任把後續一年多的任期，讓政務不要空轉。希望能在勝選的情況下，讓政務進行能夠越順暢。

對於網路傳出衛福部會議記錄，農曆大年初五，陳時中錯估疫情，僅以200天、10萬例確診規模購買Covid藥物，耽誤購買藥物契機，陳時中表示，衛福部已經說了很清楚，「我們的用藥或買藥這進行得非常精準、快速。」