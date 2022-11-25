空軍第六聯隊屏東基地一架E-2K(編號2503)預警機，上午在進行飛行訓練後準備降落屏東基地時，疑似起落架出現故障無法放下，在塔臺引導下，以機腹著地方式降落，最後衝出跑道，目前人機均安，過程驚險萬分，基地為防止意外，當時也立刻出動大批消防車輛警戒，據了解，目前該架預警機受損狀況嚴重，空軍司令部已經組成專案小組進行調查。

空軍司令部表示，屏東基地乙架E-2K 型機，上午實施例行訓練任務，於1108時降落，飛機偏離屏北跑道，機組人員均安，詳細原因刻由本部專案小組實施調查中。