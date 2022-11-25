美系外資針對智慧型手機產業出具最新研究報告，直言Android陣營的庫存修正會比蘋果ios更具挑戰，預計明年第一季庫存將創歷史新高、達3.2個月。

美系外資表示，根據對大陸智慧手機庫存、銷量以及全球銷售狀況來看，顯示庫存消化仍在進行中，預計2023年上半年庫存將達高峰，智慧機供應鏈在明年上半年仍將面臨負擔，且主要集中在Android陣營，主要是因為蘋果通常有更精簡的庫存。此外，儘管供需之間的動態變化可能導致轉機較早到來，但目前宏觀逆風依舊，仍保守看待。

美系外資表示，本波段的庫存消化時間長於預期的主要可歸納為幾項，包括2021年至2022年第一季的激進產量(2021年增長15%)、華為的退出、零部件短缺，以及更長的換機週期。第三季智慧機供應鏈庫存高於過去5年，且雙11過後，品牌/供應鏈的庫存仍然很高，根據Strategy Analytics數據顯示，今年雙11銷售額年降35%。另外，半成品和品牌的庫存差距更大，達26~105天，因此，預計庫存調整恐需要更長的時間才可以回到健康狀況。

美系外資表示，換機對於推動智慧手機的增長至關重要，目前關鍵市場或成熟的增長放緩，在過去2~3年中換機週期增長了3個月，將換機周期延長的主要原因歸咎於有限的規格升級、沒有華為引領創新，還有就是高端市場的競爭也拖累了整個規格升級週期，注意到Android供應鏈中小米強調大陸庫存自第三季度以來已恢復正常水平，惟需求持續疲軟，與雙十一銷售低迷相呼應。然而，海外市場仍在苦戰，面臨庫存高、競爭激烈以及需求緩慢的挑戰，但可以注意到，如果美元升值放緩，則有可能帶動新興市場需求恢復，只是恢復需要時間，亞洲相關個股中，有鑑於Android陣營的需求低迷，重申小米、瑞聲劣於大盤評等，鴻海(2317)則因在蘋果有主導地位，重申買入。

美系外資最後也提到，根據大陸智慧手機產量、銷售以及庫存分析來看，明年第一季庫存將創歷史新高、達3.2個月。