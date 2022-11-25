徐定禎造勢活動現場，只發給每個人薄薄的雨衣穿，還發生國安問題。（讀者提供／李京昇苗栗傳真）

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎24日晚間，在頭份市建國夜市舉辦造勢晚會，正、副總統蔡英文與賴清德站在同一個舞台上，長達將近30分鐘，台下突然竄出一名男子表達抗議，遭維安人員架離現場，不但國安拉警報，更讓支持者淋了2個半小時的大雨，有民眾批評，這種為了成全執政者的悲情訴求，為了一場縣市長選舉，罔顧國安、利用百姓，心態著實可議。

頭份市民林先生昨天晚間下班回家塞了1個小時、陳小姐趕著接小孩被堵在路上動彈不得、邱先生開車出門買個晚餐遲遲回不了家，他們的共通點都是要經過頭份市建國路，當時為了正、副總統要前往建國夜市幫徐定禎造勢，警方擴大交管，不但事先在周邊收費停車格擺放三角錐，禁止停車、正副總統車隊先後抵達，更要求路口管制、淨空，導致市民怨聲載道，還有人透過臉書粉絲團留言指出，在下班尖峰時間舉辦動員大會，「要嘛候選人笨、要嘛幕僚笨」。

據了解，整個造勢晚會首先要求動員民眾搭乘遊覽車6點就開始進場，即使天空下起大雨，雨天備案就只發給每人1件簡便雨衣，會場不搭帳篷，讓支持者頂著寒風大雨，硬生生坐在圓板凳上，聽完所有民進黨候選人、賴清德以及蔡英文講話，長達2個半小時。現場有民眾表示，原本上台的縣議員、鎮長候選人還穿有雨衣，徐定禎看到，直接要求大家把雨衣脫掉，如此才能訴求悲情，催出最後選票。

現場民眾表示，賴清德講完話後，緊接著由蔡英文壓軸，但看到正、副總統同時站在同一個舞台上，表面原因當然是，為了候選人，正、副總統都拚了，但他們是為了民進黨的選舉拚了，卻讓整個國家陷入危機之中、國安亮警報。昨晚距離正、副總統不到30公尺的舞台前，突然有一名男子從竄出抗議，甚至拿出事先準備的紙張丟灑到空中，不但民眾錯愕，多名國安人員更馬上把抗議男子強性架離現場，才結束一場虛驚，讓正、副總統和民進黨候選人畫下一個完美句點。

「沒有比較沒有傷害」鍾東錦陣營也提到，民進黨選舉場合中，影響交通、大雨中讓百姓溼透，還讓國安層級拉警報，相較之下鍾東錦也在附近舉辦造勢晚會，但鍾東錦挑選的地點，位於竹南運動公園，更以在地鄉親為主角，並未邀請重量級大咖，因此儘管參加人數比徐定禎的場合多出1倍以上，卻沒有引來民怨，鍾東錦甚至為了避免讓支持者淋雨，臨時請來工班搭設帳棚，讓大家舒適地度過一場選舉之夜。兩相比較，一個利用百姓訴求悲情、一個體貼鄉親快樂選舉，當家作主的心態，孰優孰劣、誰是誰非，民眾自有定論。