彭勝業當場簽名比對黑函上的署名確實有差異。（羅浚濱攝）

酒駕被民眾黨開黨籍和竹北市長提名的林冠年，除追殺安虹安外，日前被國民黨竹北市長候選人林為洲發現散發黑函提告，在黑函上署名的國民黨資深黨員彭勝業，25日出面指證不是他的簽名，林為洲隨後加告林冠年涉嫌偽造文書。

林為洲指出，當初提案「毒品危害防制條例增訂第十七條之一」，供出毒品來源，因而查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑，爰此增訂鼓勵被告自白及供出為栽種毒品種子來源者，得減輕其刑，與母法第十七條並無衝突，何來脫罪減刑？

林為洲說，這張黑函在竹北市二、三選區的家戶和夾發散發，稱他支持販毒者只要被抓到否認販賣就可以脫罪減刑，完全是不實言論。

林為洲指黑函另一面，發起人有民眾黨開發黨籍竹北市長候選人林冠年等4人，因惡意傳播假訊息，24日他到竹北分局告4人誹謗、妨害選舉及違反選罷法意圖使人不當選。

林冠年、民進黨竹北市東區黨部主任張益豪及綠黨召集人陳冠宇對此都有回應，但媒體找不到署名的國民黨資深黨員彭勝業。

「我才國小畢業，我的字沒那麼漂亮，這不是我的簽名！」彭勝業出面指他是國民黨資黨員，從不會去參加民進黨的活動，昨天兒子告訴他才知此事，並接到很多罵他的電話，怎麼可以去支持民進黨，電話被打到爆，害他都不敢接！

林為洲指彭勝業是做小生意的老實人，為了他的選舉讓彭受累，他特別向彭致歉，彭當場簽名比對黑函上的署名確有差異，澄清黑函不是他簽的名，

林為洲批林冠年「選舉選到沒人性！」彭勝業也將會撤銷對彭的告訴，但會加告林冠年等人涉嫌偽造文書。

林冠年發文回應，高虹安跟林為洲的謊言只是在鐵達尼號上演奏小提琴，她們的謊言之船，終將沈沒，無法靠岸。本人律師已經搜集資料對林為洲提起誣告訴訟。雖然林為洲想當好人，但凡走過必留下痕跡，對於一個信用破產的人，狡辯是沒有用的。套一句無間道的對白：「有什麼話，去跟法官說！」

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