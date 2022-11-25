選舉進入倒數階段，台北市大安文山區議員王欣儀力拚連任，她說，最近身邊多了好多超級鮮肉助選員，真的讓她又驚訝又開心，她指出，20多年前，她曾幫忙一位選民處理長輩的後事，也幫忙會勘過他們家門口的電線地下化，除了夫妻倆是她的支持者，連他們5歲的寶貝，也成了她的超級助選員。

王欣儀指出，她的選民是一家三口，5歲的孩子問爸爸，「這次你會投給誰？」爸爸回答他，「我和媽媽要投給18號的姐姐。」孩子問，「為什麼？18號姐姐是誰呀？」爸爸說，「家裡附近的山洞（隧道）變漂亮了、公園變美了，都是姐姐幫忙完成的唷。」

王欣儀說，結果隔天鮮肉助選員去學校的時候，跟同學討論，「妳知道妳爸爸媽媽這次投票要投給誰嗎？」同學回答，「我不知道耶，什麼是投票？」結果小助選員說，「投票就是要選一個厲害的人啊，妳回家問他們，如果他們也投18號的話，我就請你吃糖果，18號姐姐很厲害喔，妳快回家跟爸爸媽媽說。」

王欣儀表示，5歲小寶貝童言童語實在太可愛了，拉票拉到學校去，後來她也請助理送餅乾到小小助選員的家，隔天他馬上帶去分享給同學，真的是好棒的孩子。