陳其邁選前之夜造勢會現場。（洪靖宜攝）

陳其邁選前之夜造勢會附近已有攤商準備。（洪靖宜攝）

把握最後關鍵選前之夜，高雄市長候選人陳其邁及柯志恩今晚各有造勢晚會，高雄警方也在2邊各派出約200名警力，協助場內維安以及場外周邊交通管制。

選前之夜大拚場，民進黨高雄市長候選人陳其邁「再拚四年‧高雄起飛」造勢晚會地點選戰捷運鳳山西站2號出⼝，會中有支持18歲公民權學生代表致詞，以及林宗興、滅火器演出，還有高雄綠營立委輪番上陣演講，最後由陳其邁大進場上台演說。今上午現場已擺滿椅子，周邊也有攤商已經就定位。

而國民黨高雄市長候選人柯志恩「市民之夜」地點則是選在前鎮區一德夜市，活動同樣邀來歌手柯有倫等人演唱，並有前立法院長王金平、國民黨秘書長黃健庭、立委鄭麗文等人現身助講，造勢現場今上午由工作人員正擺放椅子及布置場地中。

高雄警方也不敢大意，除了當地轄區鳳山、前鎮分局員警外，另外也有周邊分局及保大、刑大等其他單位支援警力，雙邊各約有170名及200名員警負責場內維安以及周邊的交通管制，希望造勢會順利落幕。