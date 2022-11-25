洪志恒怒斥，因為「天福案」與「東北試釀案」都違法，所以他們不敢來(于家麒攝)

今(25)日上午辯論對決時刻，廟前仍空空如也，只有洪志恒1人與競選團隊10多人，冷冷清清(于家麒攝)

選戰進入倒數時刻，「選舉歌王」金門縣長候選人洪志恒再次公開邀約競爭對手楊鎮浯與陳福海於城隍廟前進行辯論，但今(25)日上午對決時刻，廟前仍空空如也，只有洪志恒1人唱角戲與競選團隊10多人，冷冷清清，其他2位男主角並未現身，洪志恒高聲怒斥，因為「天福案」與「東北試釀案」都違法，所以他們不敢來。

洪志恒說，邀楊鎮浯與陳福海來城隍廟前辯論就是要請城隍爺作證，請他們把擔任縣長任內的「天福案」與「東北試釀案」跟鄉親說清楚講明白，都不敢來就是因為2案都是弊案，2人都把金酒公司當成自己的「家業」在經營，圖利自己、出賣金酒，這樣的縣長候選人一定要下架。

洪志恒接著左打楊鎮浯、右扁陳福海，他說金酒公司年營業額越來越少，可是他們卻享受著榮華富貴，天福公司賺那麼多錢沒有分給金酒公司，只分給他們個人；「東北試釀案」有這麼龐大的利益，金酒公司一毛錢都沒有收到，可以證明與陳福海的4億應該有合理的關聯，不然不可能有這麼大的金額，甚至這4億只是其中的一部分而已。

不免俗的，「選舉歌王」在任何場合都可以來上一段，洪志恒又以一首改編後的「家後」演唱他的政見，希望鄉親在明天投票時運用智慧、睜亮眼睛，把神聖的1票投給真正對金門好的人。

對於洪志恒的說法，楊鎮浯競選總部尚無任何回應、陳福海服務處則表示不予評論。對所有候選人而言，全力在選前之夜衝刺拚選票卡實在！