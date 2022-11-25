副縣長鄧桂菊偕來賓行銷苗栗旅遊節。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

熱烈進行中的「2022苗栗幸福旅遊節｣，24日在苑裡鎮享沐時光莊園渡假酒店，舉辦第２波直播抽獎活動。副縣長鄧桂菊、代言人小禎與旅宿業代表在律師見證下，分別以拉霸和摸彩球方式，抽出第２輛百萬休旅車和電動機車等132個獎項，抽中百萬休旅車的幸運兒是苑裡在地鄉親，接獲祝賀電話時驚喜不已，沒想到加油竟然中大獎。

今年「苗栗幸福旅遊節」開跑，民眾只要憑111年9月1日至12月4日期間，在稅籍登記在苗栗縣的店家消費發票或收據，單筆消費滿500元即可登錄官網，就有機會抽中Nissan百萬休旅車、Gogoro電動機車、10萬元現金、iPhone 14Pro手機、Coleman高級露營組、iPad pro平板電腦及住宿券等千萬元大獎，消費發票累計越多中獎機率越大。

繼10月27日在頭份市尚順廣場之後，11月24日續在苑裡享沐時光莊園舉行第二波播抽獎，另預定12月9日在大湖鄉辦理第三波直播抽獎，為今年「幸福苗栗旅遊節」圓滿畫下句點。今日參與抽獎直播的來賓，有副縣長鄧桂菊、文化觀光局副局長王浩中、藝人小禎、裕隆公司經理邱賢銓、享沐時光董事長特助李右任、旅行商業同業公會監事黃增財、觀光協會理事郭仲紋及民宿發展協會秘書長簡瑋廷等人，見證律師為江錫麒。

縣府文觀局指出，幸福旅遊節9月初開跑至今，刺激消費金額已打破1億大關，今天累計抽獎序號達13萬9477個，第8至4獎由副縣長鄧桂菊分別偕同來賓以拉霸抽出，第3至1獎包括電動機車、10萬元現金和最大獎百萬休旅車，則依位數排序抽出，總計有132個獎項。

副縣長鄧桂菊與小禎在直播抽獎過程互動熱絡，暢談苗栗縣各地的熱門景點和特色美食，小禎對薑絲炒大腸和客家小炒等客家料理情有獨鍾，還有山、海線各景點和旅宿特色也印象深刻，藉直播同步對外大力行銷。此外，12月3日將在大湖推出草莓主題月行銷系列，有消費滿額樂透搖獎箱通通有獎和打卡送好禮，亦歡迎遊客一起到苗栗玩透透。

在最大獎項號碼出爐後，現場響起祝賀的掌聲，而見證律師江錫麒亦先行驗證其身分資料；獲獎人是苑裡鎮在地鄉親陳先生，他是加油登錄消費2032元的發票。副縣長鄧桂菊與小禎透過電話向陳先生恭喜，並透過他介紹苑裡在地的景點和美食，然內容稍嫌薄弱，鄧桂菊和小禎又補充不少旅宿、景點和多元美食。

縣府文觀局表示，最新訊息請密切關注「2022苗栗幸福旅遊節」活動官網：https://2022miaoli.jil.tw/，苗栗縣文化觀光旅遊網：https://miaolitravel.net/，以及Facebook「苗栗玩透透」：https://zh-tw.facebook.com/TourMiaoli/查詢。