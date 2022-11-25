明明沒有撞到或受傷，身上卻經常出現不明瘀青？外科醫師陳榮堅表示，這很有可能是身體在向你發出警訊，像是缺乏維生素C和維生素K，都容易造成莫名的瘀青，更嚴重可能是因為肝臟、腎臟功能不好，甚至是肝硬化的狀況，才導致不明瘀青出現，同時也列出3種要特別注意的瘀青，如果在身上看到，最好盡速就醫檢查。

陳榮堅在臉書粉專發文指出，缺乏維生素C和維生素K，較容易造成莫名其妙的瘀青，或是有服用藥物，例如心律不整的藥、心臟藥、血壓藥等，也會造成影響。

除此之外，更嚴重的狀況是肝臟、腎臟機能不好，甚至有肝硬化的狀況，就容易瘀血，以及身體有感染，導致凝血因子異常，也很容易出現瘀青。陳榮堅透露自己以前遇過一名病患，身上經常出現莫名其妙的瘀青，抽血檢查後才發現他患有白血病。他也列出3種要特別注意的瘀青，如果在身上發現，最好盡速就醫檢查。

▎不明原因造成的瘀青，明明沒有任何外傷，身上卻一直莫名有瘀青出現。

▎一直好不了的瘀青，理論上瘀血應該在7~10天之內退掉。

▎範圍擴大、顏色怪異的瘀青，一般瘀青在退的時候範圍會擴大，顏色則會變淺，但如果範圍一直不斷擴大，顏色卻還是很深，就要注意可能有一些系統性的問題。